Баскетбольный клуб «Самара» назначил на пост главного тренера Милоша Павичевича.

Милош Павичевич vtb-league.com

Контракт с 47‑летним специалистом рассчитан на один сезон. Павичевич уже имеет опыт работы в самарском клубе — в 2014–2015 годах он был ассистентом главного тренера.

Тренер дважды становился чемпионом Суперлиги: с «Спартак‑Приморье» в 2018 году и с «Уралмашем» в 2023 году. Также в 2017 году вместе с владивостокским клубом он завоевал бронзовые медали Суперлиги.

По итогам минувшего сезона «Самара» заняла 11‑е место в таблице Единой лиги, набрав 42 очка.