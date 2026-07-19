23‑кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс считает, что американские и другие спортсмены должны зарабатывать намного больше, чем сейчас.

Майкл Фелпс globallookpress.com

«Стипендия для двух лучших пловцов страны составляет 1750 долларов (135 тысяч рублей) в месяц. Я получал столько же 10 лет назад. Сегодня это небольшая сумма, на таких деньгах далеко не уедешь. В теории ты можешь получать около 3000 долларов в месяц, но тогда федерация плавания будет определять твоё расписание и говорить, с кем встречаться.

Хочу, чтобы ситуация изменилась. Надеюсь, никто не воспринимает это как критику нашей федерации. Но таких денег недостаточно, спортсменам должны платить больше. И я не остановлюсь, пока эта проблема не будет решена», — рассказал Фелпс в видео на YouTube‑канале Whoop.

40‑летний Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Всего он завоевал на Олимпиадах 29 медалей различного достоинства.