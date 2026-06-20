Двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев пропустит стартующий вскоре чемпионат Европы из-за травмы плеча.

Мирон Лифинцев globallookpress.com

Он пройдет 31 июля по 16 августа в Париже. Напомним, что в апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским атлетам выступать с флагом и гимном.

Все мы знаем, что в прошлом году Мирон перенес травму плеча и до сих пор проходит реабилитацию у ведущих специалистов сборной и Федерального научно‑клинического центра. К сожалению, последствия повреждения беспокоят его до сих пор, мешая полноценно тренироваться и выступать на соревнованиях. Учитывая высочайшую конкуренцию в плавании на спине внутри нашей страны, для попадания на главные старты сезона ему необходимо находиться в оптимальной форме и демонстрировать высокие результаты уже на отборочных стартах.

В связи с этим тренерским штабом совместно со спортсменом было принято решение продолжить курс полного восстановления в летнем сезоне. Надеемся, Мирон сумеет восстановиться, и мы увидим его на чемпионате мира уже в этом сезоне на короткой воде. Однако ключевые приоритеты подготовки расставлены с прицелом на длинный чемпионат мира 2027 года, где стартует олимпийская квалификация. Именно там мы ждем его в полной боевой готовности, — сказал руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков «Матч ТВ».