Руководство «Ред Булл» планирует выкупить у Макса Ферстаппена опцию, которая позволяет пилоту досрочно расторгнуть соглашение и покинуть австрийский коллектив в конце 2026 года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

Будущее четырехкратного чемпиона мира обсуждалось 10 июня на встрече в Зальцбурге. В ней приняли участие наследник империи «Ред Булл» Марк Матешиц, мажоритарный акционер Чалерм Ювидья, спортивный руководитель Оливер Минцлафф, руководитель гоночной команды Лоран Мекис, а также сам нидерландский гонщик и его менеджер Раймонд Вермюлен.

Ранее считалось, что Ферстаппен имеет право разорвать контракт, если к летнему перерыву не сможет закрепиться в топ-2 индивидуального зачета. По новым сведениям источника, данная опция доступна гонщику вплоть до октября. В австрийском концерне всерьез опасаются, что уход лидера повлечет за собой колоссальные имиджевые потери для бренда и лишит команду былой конкурентоспособности.

«Ред Булл» выражает готовность компенсировать отмену данного пункта суммой в размере € 10-19 млн. Стороны открыты к диалогу, однако внутри руководства компании наметился раскол. Если Ювидья хочет урегулировать вопрос финансовым путем, то Матешиц и Минцлафф придерживаются корпоративной философии, согласно которой ни один человек не может быть важнее интересов всей команды.