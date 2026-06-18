Российский форвард Максим Барашков официально перешел в краснодарский «Локомотив-Кубань», заключив долгосрочное соглашение до конца сезона-2027/2028.

Максим Барашков globallookpress.com

Предыдущие три года своей карьеры баскетболист защищал цвета клуба МБА-МАИ. В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 нападающий продемонстрировал стопроцентную стабильность, появившись на паркете во всех 43 матчах своей команды.

За это время двукратный обладатель Кубка России заработал солидную среднюю статистику, набирая по 9,0 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи за встречу. Также в активе новобранца краснодарцев значились 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру