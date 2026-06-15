Баскетбольный ЦСКАсообщил об уходе из клуба сербского центрового Луки Митровича.

Лука Митрович globallookpress.com

33‑летний игрок выступал за армейцев с декабря 2025 года, заменив в составе покинувшего команду Тони Джекири.

Всего Митрович в минувшем сезоне выходил 46 раз на паркет в официальных матчах, набирая в среднем 6 очков. Вместе с ЦСКА центровой выиграл все трофеи этого сезона, а в финале WINLINE Basket Cup был признан самым полезным игроком клуба.

Напомним, что ЦСКА стал чемпионом России, обыграв в финальной серии УНИКС (4:0).