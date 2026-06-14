В пятом матче финальной серии плей-офф НБА «Сан-Антонио» на своем паркете уступил «Нью-Йорку» — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29).

Джейлен Брансон globallookpress.com

Благодаря этой победе «Никс» выиграли серию со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА впервые с 1973 года, а всего третий раз в своей истории.

Лучшим в составе чемпиона был разыгрывающий Джейлен Брансон (45 очков +3 подбора + 3 ассиста). Он в итоге был признан самым ценными игроком финала НБА.

У хозяев выделялся защитник Дилан Харпер (25 очков +5 подборов + 4 передачи). Также отметим звездного центрового Виктора Вембаньяма (19 очков + 14 подборов).

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

«Сан-Антонио»: Харпер (25 очков), Вембаньяма (19+14 подборов), Шампэйн (14)

«Нью-Йорк»: Брансон (45), Бриджес (14), Харт (13+11 подборов).

Самым результативным игроком решающей игры стал , который набрал 45 очков. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 подборов.