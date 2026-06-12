Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун прокомментировал свои слова на послематчевой конференции об увольнении из санкт-петербургского клуба.

Ростислав Вергун globallookpress.com

«Слова про увольнение? Я имел в виду, что у нас с клубом закончился трудовой договор. Мы ещё не обсуждали дальнейшее сотрудничество с "Зенитом". На пресс-конференции я сказал про увольнение в шуточной форме, мой ответ отсылал к прошлому вопросу от журналиста», — цитирует Вергуна телеграм-канал «Перехват».

Белорусский специалист возглавлял клуб из Санкт-Петербурга во время серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Локомотив-Кубани» после ухода Деяна Радоньича.

«Зенит» уступил в «бронзовой» серии краснодарцам со счетом 2-3 в серии. Впервые с 2023-го года клуб из Санкт-Петербурга остался без медалей.