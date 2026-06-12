«Зенит» отправил в отставку с поста исполняющего главного тренера команды Ростислава Вергуна, об этом сообщил наставник после матча с «Локомотив-Кубанью».

Ростислав Вергун globallookpress.com

«Меня уволили, всё нормально. Сезон закончен, живём дальше», — сказал Вергун на послематчевой пресс-конференции.

Белорусский специалист возглавлял клуб из Санкт-Петербурга во время серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Локомотив-Кубани» после ухода Деяна Радоньича.

«Зенит» уступил в «бронзовой» серии краснодарцам со счетом 2-3 в серии. Впервые с 2023-го года клуб из Санкт-Петербурга остался без медалей.