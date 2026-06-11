«Нью-Йорк Никс» сделал ещё один шаг к чемпионскому титулу, обыграв «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом матче финальной серии НБА сезона-2025/2026.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась драматичной победой хозяев со счётом 107:106. Благодаря этому успеху ньюйоркцы увеличили преимущество в серии до 3-1 и теперь находятся в одной победе от завоевания чемпионства.

Главным героем матча стал Джейлен Брансон. Лидер «Никс» набрал 36 очков, добавив к ним пять подборов и семь результативных передач.

У «Спёрс» самым результативным игроком стал Виктор Вембаньяма. Французский центровой завершил встречу с дабл-даблом из 24 очков и 13 подборов.

Пятый матч финальной серии состоится в ночь с 13 на 14 июня в Сан-Антонио. Для «Никс» эта игра может стать чемпионской, тогда как «Спёрс» необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на титул.