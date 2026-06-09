«Сан-Антонио» сократил отставание в финальной серии плей-офф НБА, обыграв «Нью-Йорк» в третьем матче со счётом 115:111. После этой победы счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу «Никс».

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Главными героями встречи стали защитник нью-йоркской команды Джейлен Брансон и центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма. Оба баскетболиста набрали по 32 очка. Брансон также записал на свой счёт пять подборов и пять результативных передач, а француз добавил к своим очкам восемь подборов и шесть ассистов.

Несмотря на поражение, «Нью-Йорк» сохраняет лидерство в серии (2-1). Следующий поединок между командами состоится в ночь на 11 июня и также пройдёт в Нью-Йорке.