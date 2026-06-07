Подошёл к концу 6‑й этап «Формулы‑1» — Гран‑при Монако.
Его победителем снова стал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», для которого эта победа стала пятой кряду в чемпионате.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Замкнул тройку призёров Исак Хаджар из «Ред Булл».
Самый титулованный гонщик современности Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошёл в начале гонки.
Формула-1. Гран-при Монако:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
3. Исак Хаджар («Ред Булл»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Алекс Албон («Уильямс»).
9. Эстебан Окон («Хаас»).
10. Серхио Перес («Кадиллак»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Габриэл Бортолето («Ауди»).
13. Джордж Расселл («Мерседес»).
14. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
Карлос Сайнс («Уильямс») — сход;
Шарль Леклер («Феррари») — сход;
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход;
Ландо Норрис («Макларен») — сход;
Оливер Берман («Хаас») — сход;
Валттери Боттас («Кадиллак») — сход;
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.