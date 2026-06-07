Самый титулованный гонщик современности Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошёл в начале гонки.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Замкнул тройку призёров Исак Хаджар из «Ред Булл».

Его победителем снова стал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», для которого эта победа стала пятой кряду в чемпионате.

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