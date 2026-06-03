«Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» во втором матче серии за третье место в плей-офф Единой Лиги ВТБ — 64:61.

Самым ценным игроком в команде из Санкт-Петербурга стал российский центровой Андрей Мартюк, записавший на свой счёт по итогам матча 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+19». Больше всех очков в команде набрал защитник Георгий Жбанов — 15.

У «Локомотива» отличился российский разыгрывающий Макар Коновалов — 12 очков, три подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+14».

«Зенит» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 5 июня в Краснодаре.