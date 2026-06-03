Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта Софья Великая подвела итоги этого сезона и рассказала, чего ожидает от нового.

Софья Великая globallookpress.com

«В этом сезоне я участвовала не во всех турнирах, просто проверила свои силы — нужно было понять, на что я способна после допуска, привыкнуть к перелётам, к логистике, к марафонской длине соревновательного календаря, прислушаться к своему организму».

За пределами дорожки у меня подросшие дети, которые растут и требуют внимания, — семья, которая всегда была и остаётся для меня на первом месте. Для меня важно, чтобы победы в фехтовании никогда не давались ценой того, что дорого по‑настоящему. Я честна с собой, поэтому этот сезон я вынуждена закончить.

Сначала надо полностью восстановить здоровье, укрепить фундамент, стать сильнее изнутри — и тогда уже, с ясным пониманием пути и с опорой на близких, в следующем сезоне войти в борьбу по‑настоящему«, — заявила Великая ТАСС.

Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 и 2020 годов в командном первенстве, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира. В этом сезоне она вернулась в спорт и в 20‑й раз выиграла чемпионат России, а также стала шестой на этапе Кубка мира.