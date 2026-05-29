Нападающий клуба Единой лиги «Парма» Лев Свинин приглашён в престижный европейский баскетбольный лагерь adidas Eurocamp, сообщает сайт пермяков.

Лагерь является единственным в Европе, авторизованным НБА, — он будет проходить в течение трёх дней (5–7 июня) в итальянском Тревизо. Туда по традиции приглашают только тех баскетболистов, которые находятся на «карандаше» у скаутов НБА и европейских топ‑клубов.

Всего в различное время приглашение в лагерь получали 10 российских баскетболистов. Последним был Егор Демин (2025), который сейчас играет в НБА за «Бруклин».

Сейчас Свинину 19 лет. В основе своего клуба он играет с 2023 года. В минувшем сезоне он провёл 42 матча и набирал в среднем 6,6 очка за матч.