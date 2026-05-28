УНИКС одержал победу над «Зенитом» в седьмом матче полуфинала Единой лиги.

УНИКС пробился в финал Единой лиги globallookpress.com

Казанская команда одолела питерцев со счетом 64:52 (16:10, 17:19, 17:10, 14:13).

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал американский центровой Маркус Бингэм (11). Такое же количество очков набрали Пэрис Ли и Алексей Швед.

У «Зенита» больше всего очков набрал Георгий Жбанов (14).

По итогам этого противостояния УНИКС выиграл серию у «Зенита» со счетом 4:3. Казанская команда пробилась в финал Единой лиги, а питерцы завершили свое выступление на турнире.