Хавьер Паскуаль, известный испанский тренер по баскетболу, покинет пост главного наставника «Барселоны» по окончании текущего сезона. Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Барселона» благодарит Хавьера за работу, проделанную за эти месяцы, и желает удачи в будущем«, — сказано в пресс-релизе испанского клуба.

Следует отметить, что Хавьер Паскуаль завоевал титул чемпиона Единой лиги в сезоне 2021/2022, тренируя петербургский "Зенит". Кроме того, он дважды становился "Тренером года" в чемпионате (в 2021 и 2025 годах). Испанец приступил к работе в "Барселоне" в ноябре 2025 года.