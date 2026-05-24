«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 121:108. Встреча прошла на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде.

Главным героем матча стал разыгрывающий гостей Джейлен Брансон, набравший 30 очков, а также добавивший три подбора и шесть результативных передач. Существенный вклад в успех «Никс» внесли Микал Бриджес с 22 очками и О Джи Ануноби, записавший на свой счет 21 очко, семь подборов и четыре ассиста.

У хозяев самым результативным оказался Эван Мобли, набравший 24 очка. Донован Митчелл добавил 23 балла, а Джеймс Харден завершил встречу с 19 очками.

«Нью-Йорк» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0 и оказался в шаге от выхода в финал НБА. Следующий матч команды проведут 26 мая в Кливленде.

Действующим чемпионом НБА остается «Оклахома-Сити Тандер».