В Москве прошел пятый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026.

ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань», и хозяева одержали победу со счетом 103:92, выйдя в финал турнира. Серия завершилась со счетом 4-1 в пользу москвичей.

Лучшим игроком в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, набравший 29 очков, сделавший три подбора, четыре передачи и четыре потери. Его коэффициент эффективности составил «+33», что свидетельствует о высоком уровне игры.

За «Локомотив-Кубань» отличился американский защитник Патрик Миллер, который заработал 20 очков. В его активе также шесть передач, один перехват и пять потерь, а коэффициент эффективности составил «+20».