Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.

«Я пока просто наслаждаюсь моментом и не тороплюсь. Я об этом даже особо не думал. Понятно, что я свободный агент и могу сам определять своё будущее — остаться с "Лейкерс" или перейти в другую команду.

Но я пока не дошёл до этого этапа. Думаю, где‑то в конце июня — когда откроется рынок свободных агентов, и по мере того, как будет идти июль, а может, и в августе, мы начнём примерно понимать, как может выглядеть моё будущее», — заявил Джеймс в рамках своего подкаста Mind the Game.

Сезон-2025/2026 стал для Джеймса 23-м сезоном в карьере и 19-м в плей-офф.