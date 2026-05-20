«Нью-Йорк Никс» с победы стартовал в финальной серии Восточной конференции НБА. В первом матче команда на домашнем паркете в овертайме обыграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 115:104.
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 38 очков.
У «Кливленда» самым результативным оказался Донован Митчелл, набравший 29 очков.
«Нью-Йорк» повёл в серии со счётом 1-0.
Второй матч противостояния состоится в ночь на 22 мая и снова пройдёт на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.