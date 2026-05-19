В первом матче финала Западной конференции между «Сан-Антонио Сперс» и «Оклахома-Сити Тандер» центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА, сообщает ESPN Insights. Игра завершилась со счетом 122:115 в пользу «Сан-Антонио».

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Французский баскетболист, которому всего 22 года и 134 дня, стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40 очков и сделавшим 20 подборов в матче плей-офф. Ранее это достижение принадлежало Кариму Абдул-Джаббару (тогда Лью Алсиндору), который достиг этого результата в возрасте 22 лет и 352 дней.

Кроме того, Вембаньяма стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 40 очков и сделал 20 подборов в финале конференции или в более поздней стадии турнира.