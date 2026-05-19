Екатерина Гамова, ранее выступавшая за сборную России по волейболу, была включена в Международный зал славы волейбола (IVHF). Об этом сообщается на официальном сайте организации. Торжественное мероприятие состоится 17 октября в Холиоке, штат Массачусетс, США.

«Широко признаваемая как одна из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола, Гамова стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне этого вида спорта. Ее глобальный вклад, стабильное высокое мастерство и незабываемые выступления помогли определить эпоху женского волейбола и вдохновили будущие поколения спортсменов по всему миру», — говорится на сайте IVHF.

Екатерина Гамова, которой сейчас 45 лет, завоевала титул чемпионки мира в составе российской сборной в 2006 и 2010 годах. Она также дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр — в 2000 и 2004 годах. Кроме того, Гамова дважды становилась чемпионкой Европы — в 1999 и 2001 годах.