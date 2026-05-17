27-летний словенский центр обороны Лука Дончич, представляющий клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», вернулся в Любляну, завершив свое пребывание в США.

Из-за травмы подколенного сухожилия, оказавшейся более серьезной, чем предполагалось, Дончич не выходил на поле с 2 апреля и пропустит квалификационные матчи сборной Словении для участия в чемпионате мира 2027 года.

«Капитан сборной пропустит июльские игры против Швеции и Эстонии в Таллине, а также, вероятно, два матча в августе, с которых Словения начнет второй этап квалификации на мировое первенство», — сообщает Sportklub.rs.