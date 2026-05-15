Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) разрешило российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях без ограничений. Ранее UWW уже предоставила российским юниорам право выступать под национальным флагом и с гимном.

«Для России это одно из самых медалеемких направлений. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России В. В. Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта», — говорится в сообщении организации.

На текущий момент российские спортсмены допущены к участию в соревнованиях в полном статусе в рамках федераций дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMMAF), а также World aquatics (Международная федерация водных видов спорта).