В пятой игре второго раунда плей‑офф НБА «Кливленд» в напряжённой игре в овертайме смог сломить сопротивление «Детройта» на выезде — 117:113 (ОТ).
В составе хозяев отметим разыгрывающего Кейда Каннингема(39 очков, 9 передач, 7 подборов).
У гостей выделялся разыгрывающий Джеймс Харден (30 очков). Дабл‑дабл в активе центрового Джарретта Аллена — 16 очков и 10 подборов.
Счёт в серии стал 3–2 в пользу «Кливленда». Шестая игра состоится 16 мая в 2:00 (мск).
«Детройт» — «Кливленд» — 113:117 ОТ (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14)
Д: Каннингем (39), Дженкинс (19), Харрис (13), Рид (10).
К: Харден (30), Митчелл (21), Струс (20), Э. Мобли (19), Аллен (16 + 10 подборов).