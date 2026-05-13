«Голден Стэйт» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром еще на два сезона.

Стороны достигли договоренности в минувшие выходные, после чего клуб выступил с официальным заявлением.

«Я благодарен за возможность продолжать тренировать эту команду. Эта организация стала для меня по-настоящему особенной за последние 12 лет — начиная от владельцев и игроков и заканчивая тренерским штабом и болельщиками. Быть частью этого — огромная честь. Я рад и дальше бороться вместе с этой командой», — заявил Керр.

60-летний специалист возглавляет «Уорриорз» с 2014 года. Под его руководством команда четырежды становилась чемпионом НБА, шесть раз выходила в финал лиги и установила рекорд регулярного сезона, одержав 73 победы.

Последний чемпионский титул «Голден Стэйт» завоевал в 2022 году. В нынешнем сезоне команда не сумела пробиться в плей-офф.

СМИ писали, что Керр сохранит статус самого высокооплачиваемого тренера НБА. В сезоне-2024/25 его зарплата составляла 17,5 миллиона долларов в год.