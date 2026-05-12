Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России Софья Муравьёва обратилась с просьбой об исключении её из состава сборной России по фигурному катанию. Об этом информирует «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что 19-летняя спортсменка могла уже направить официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако подтверждения этому пока нет.

Ранее стало известно о прекращении её сотрудничества с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным. Специалист объяснил расставание тем, что его профессиональные принципы и жизненная позиция не совпали с подходом спортсменки.

Муравьёва до этого также работала под руководством Евгения Плющенко.