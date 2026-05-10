Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал крупное поражение команды от «Оклахомы» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 131:108 в пользу соперника, а серия теперь складывается для калифорнийцев крайне тяжело — 0:3.

Леброн Джеймс globallookpress.com

После игры Джеймс признался, что команда расстроена текущим положением, однако сохраняет надежду на камбэк.

«Я не зол и не подавлен. Конечно, мы разочарованы тем, что уступаем в серии 0-3. Но шансы у нас еще есть, а это самое главное», — сказал баскетболист.

«Оклахома» выиграла три матча подряд и находится в одной победе от выхода в финал Западной конференции НБА.