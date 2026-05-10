Знаменитый британский гонщик Льюис Хэмилтон выступит со специальным обращением сразу после гонки Гран‑при Великобритании‑2026.

«В Сильверстоуне Льюис Хэмилтон сделает важное объявление. И, я думаю, Хэмилтон объявит о завершении своей карьеры после сезона‑2026», — цитирует слова журналиста Луиса Деккера издание Sportskeeda.

41‑летний Хэмилтон провёл первый сезон в «Формуле‑1» в 2006 году в «Макларене». Первый свой чемпионский титул он завоевал в 2008 году.

С 2013 года Хэмилтон пилотировал за «Мерседес», где взял ещё шесть чемпионских титулов. С 2025‑го года британец является гонщиком «Феррари».