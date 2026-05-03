Ранее в Майами прошла квалификация, по итогам которой поул-позицию завоевал гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли.

В США действуют строгие правила безопасности: при угрозе молний запрещено проведение массовых мероприятий под открытым небом в радиусе 10 километров.

Заезд перенесён на 20:00 по московскому времени вместо первоначальных 23:00. Причиной корректировки стала ожидаемая гроза во Флориде.

