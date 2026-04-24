Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили признан самым ценным игроком апреля в сезоне 2025/2026 Единой лиги ВТБ.

В течение месяца он в среднем набирал по 10 очков, отдавал 6,2 передачи и делал 3,2 подбора за игру. «Уралмаш» под руководством Антона Юдина одержал четыре победы в пяти матчах, в том числе над командами из первой четвёрки турнирной таблицы. Были побеждены УНИКС (82:74) и «Зенит» (82:69).

В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уралмаш» сыграет с «Зенитом». Серия начнется 26 апреля в Санкт-Петербурге.