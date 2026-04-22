Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Митч Джонсон сообщил, что центровой команды Виктор Вембаньяма попал в протокол НБА по сотрясению мозга.

Французский игрок получил травму во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Портленд Трэйл Блэйзерс», который завершился поражением со счётом 103:106. Эпизод произошёл во второй четверти: баскетболист пошёл в проход под кольцо, столкнулся с оппонентом, не удержал равновесие и ударился головой о паркет.

Джонсон отметил, что у игрока диагностированы симптомы сотрясения, и он будет проходить все необходимые процедуры, предусмотренные лигой. По его словам, клуб намерен строго следовать медицинским рекомендациям и действовать максимально осторожно в вопросе восстановления спортсмена.

«У него сотрясение мозга, он пройдет протокольное обследование. Мы, разумеется, предпримем все надлежащие шаги», — приводит слова Джонсона The Athletic.

Вембаньяма по итогам регулярного сезона был признан лучшим защитником игроком НБА.

После двух игр счёт в серии между «Сан-Антонио» и «Портлендом» равный — 1:1. Следующая встреча состоится 24 апреля на площадке «Портленда».