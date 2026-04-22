«Филадельфия» сумела взять реванш у «Бостона» во втором матче серии 1/8 финала НБА, добившись победы со счётом 111:97. Встреча прошла на площадке «ТД Гарден» в Бостоне.

Самым результативным игроком поединка стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, записавший на свой счёт 36 очков.

После этой игры счёт в серии сравнялся — 1:1. Следующая встреча состоится 25 апреля уже на паркете «Филадельфии».

«Портленд» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА оказался сильнее «Сан-Антонио», одержав победу со счётом 106:103 и восстановив равновесие в серии — 1:1.

Лидером встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон, набравший 31 очко.

Третья игра серии пройдёт 25 апреля в Портленде. Стартовый свисток прозвучит в 05:30 по московскому времени.

«Лейкерс» на домашней арене добились второй подряд победы над «Хьюстоном» в рамках первого раунда плей-офф — 101:94.

Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, который оформил 28 очков, добавив к ним 8 подборов и 7 результативных передач.

Таким образом, «Лейкерс» повели в серии со счётом 2:0. Следующий матч команды проведут 25 апреля.