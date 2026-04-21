В квалификационном раунде женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B сборная России будет выступать под своим флагом и гимном, это указано на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Он стартует сегодня, 21 апреля, в первом туре Россия встретится со сборной Аргентины. Также известно, что перед началом игры будет исполнен российский гимн.

13 апреля World Aquatics приняла решение разрешить сборной России и сборной Белоруссии выступать на международных соревнованиях под своим флагом и гимном.