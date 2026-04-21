«Кливленд» уверенно обыграл «Торонто» на своей площадке в матче 1/8 финала плей-офф НБА — 115:105.
Главным героем встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 30 очков и ставший самым результативным игроком поединка.
После этой победы «Кливленд» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0.
Следующая игра между командами состоится 24 апреля.
В другом матче игрового дня «Атланта» вырвала победу у «Нью-Йорка» на выезде — 107:106.
Лучшим снайпером встречи оказался защитник «Хокс» Си Джей Макколлум, записавший на свой счёт 32 очка.
Счёт в серии стал равным — 1-1. Следующий матч соперники также проведут 24 апреля.