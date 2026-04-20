Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил новое клубное достижение в первом матче серии плей-офф НБА против «Портленда», который завершился победой техасской команды со счётом 111:98.

Французский баскетболист стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков за 33 минуты на паркете. Он реализовал 13 из 21 броска с игры, 5 из 6 дальних попыток и 4 из 5 штрафных. Помимо этого, Вембаньяма записал на свой счёт 5 подборов и 2 блок-шота.

Благодаря этому выступлению он побил рекорд «Спёрс» по количеству очков в дебютном матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало Тиму Данкану, который в 1998 году набрал 32 очка.

Также Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 35 и более очков и реализовать не менее пяти трёхочковых в своём дебютном матче плей-офф.