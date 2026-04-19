Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, который восстанавливается после растяжения задней поверхности бедра, может вернуться в строй уже по ходу серии первого раунда с «Хьюстон Рокетс».

«Насколько мне известно, "Лейкерс" готовятся к тому, что не будет ни Дончича, ни Остина Ривза в первом раунде. У Ривза — травма косых мышц живота, срок восстановления — от четырёх до шести недель. С момента травмы прошло две недели, так что если он и вернётся, ближе к концу первого раунда или даже ко второму. По Луке официальных сроков нет.

Обычно при такой травме восстановление занимает от трёх до шести недель. Так что есть шанс, что он вернётся в середине серии, но с растяжением подколенного сухожилия нужно быть осторожным», — сообщил в соцсетях журналист Джован Буха.