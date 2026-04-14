41-летний американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим игроком заключительной недели сезона-2025/26.

В финальном отрезке регулярного чемпионата калифорнийская команда провела пять матчей и одержала три победы. При этом «Лейкерс» столкнулись с кадровыми потерями: после игры с «Оклахомой» 3 апреля из-за травм выбыли Лука Дончич и Остин Ривз. Несмотря на это, Джеймс продемонстрировал высокий уровень игры, набирая в среднем 24,0 очка, отдавая 9,7 передачи и делая 6,0 подбора за матч.

Для Леброна эта награда стала уже 70-й в карьере.

На Востоке лучшим игроком недели был признан Брэндон Ингрэм, представляющий «Торонто».