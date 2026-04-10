Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не планирует менять команду в ближайшей перспективе и намерен продолжить выступления как минимум до конца сезона-2026. Об этом сообщил журналист Daily Mail Джонатан Макэвой.

По данным источника, 28-летний нидерландец хочет сохранить верность коллективу, с которым связана вся его карьера в Формуле-1 и где он добился наибольших успехов.

Ранее Ферстаппен высказывал недовольство новым регламентом чемпионата. После Гран-при Японии он даже допустил возможность ухода из Формулы-1.

Гонщик дебютировал в серии в 2015 году в возрасте 17 лет, а уже через сезон стал выступать за основную команду «Ред Булл». На его счету четыре чемпионских титула.

В текущем сезоне-2026 Ферстаппен набрал 12 очков и занимает девятое место в личном зачёте.