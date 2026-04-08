«Голден Стэйт» на своей площадке одержал победу над «Сакраменто» со счётом 110:105 в рамках регулярного чемпионата НБА.

Лучшим бомбардиром встречи стал защитник хозяев Де’Энтони Мелтон — на его счету 21 очко.

Эта победа стала для «Голден Стэйт» первой за последние пять игр: команда имеет баланс 37–42 и располагается на 10-й строчке Западной конференции.

«Сакраменто» с показателем 21–59 занимает 14-е место на Западе.

«Оклахома» уверенно разобралась на выезде с «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграв со счётом 123:87.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Шэй Гилджес-Александер, оформивший 25 очков и 8 ассистов.

У «Лейкерс» отсутствовали Лука Дончич, Остин Ривз и Леброн Джеймс. Ранее сообщалось, что Дончич и Ривз, скорее всего, не сыграют до конца регулярного чемпионата.

«Оклахома» (63–16) продлила победную серию до шести матчей и продолжает удерживать лидерство в Западной конференции.

«Лейкерс» (50–29), напротив, потерпели третье подряд поражение и остаются четвёртыми на Западе.

«Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете переиграли «Даллас» со счётом 116:103.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 34 очка.

«Клипперс» с результатом 41–38 занимают восьмую позицию в Западной конференции.

«Даллас» (25–54) располагается на 13-м месте.