Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил о готовности команды взять реванш у «Нью-Йорк Никс» в следующем плей-офф.

«В этом розыгрыше плей-офф у нас есть все шансы показать себя на высшем уровне. Мы можем снова пересечься с "Никс" и должны быть готовы к этой встрече. С нами наши молодые талантливые игроки. Иногда нужно вернуться и доказать свое превосходство», — цитирует Брауна издание Fadeaway World.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бостон» выбыл из плей-офф уже во втором раунде, потерпев поражение от «Никс» в серии из шести матчей.