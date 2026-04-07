Перед дедлайном руководство «Милуоки Бакс» находилось на грани обмена форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит».

4 февраля «Бакс» всерьез обдумывали предложение от «Хит», включавшее Тайлера Хирроу, Келела Уэйра и других игроков, а также несколько выборов на драфте и права на обмен пиками. Однако владельцы клуба решили сохранить Адетокунбо и дождаться более выгодных предложений летом. Утром 5 февраля «Милуоки» официально уведомил «Майами» о том, что сделка не состоится, как сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Кроме «Майами», к Яннису Адетокунбо проявляли интерес «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз».