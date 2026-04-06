«Оклахома» уверенно разобралась с «Ютой» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА — 146:111.
Лучшим снайпером встречи стал форвард «Джаз» Байс Сенсабо, набравший 34 очка.
«Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей и лидирует в Западной конференции с балансом 62–16.
«Юта» с результатом 21–58 замыкает таблицу Запада, потерпев девятое поражение подряд.
«Орландо» на выезде оказался сильнее «Нью-Орлеана» — 112:108.
Самым результативным игроком стал форвард «Пеликанс» Саддик Бей, записавший на свой счёт 32 очка.
«Нью-Орлеан» уступил в восьмой игре кряду и занимает 13-е место на Западе (25–54).
«Орландо» с показателем 42–36 идёт девятым на Востоке.
«Шарлотт» в гостях обыграл «Миннесоту» со счётом 122:108.
Лидером по результативности стал защитник «Хорнетс» Ламело Болл — 35 очков.
«Миннесота» проиграла третий матч подряд и занимает шестую строчку в Западной конференции (46–32).
«Шарлотт» (43–36) идёт восьмым и одержал четвёртую победу подряд.
«Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Лейкерс» — 134:128.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Купер Флэгг, набравший 45 очков.
«Даллас» прервал серию из трёх поражений и занимает 12-е место на Западе (25–53).
«Лейкерс» с результатом 50–28 располагается на четвёртой позиции.
«Хьюстон» в напряжённой концовке вырвал победу у «Голден Стэйт» — 117:116.
Лучшим игроком матча стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко.
«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд и идёт десятым на Западе (36–42).
«Хьюстон» (49–29) занимает пятое место и продлил свою победную серию до шести матчей.
Результаты матчей игрового дня НБА 6 апреля:
«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 115:101
«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:115
«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 110:120
«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:108
«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 146:111
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:112
«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:122
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:128
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:138
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 116:117