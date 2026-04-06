«Хьюстон» (49–29) занимает пятое место и продлил свою победную серию до шести матчей.

«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд и идёт десятым на Западе (36–42).

«Хьюстон» в напряжённой концовке вырвал победу у «Голден Стэйт» — 117:116.

«Лейкерс» с результатом 50–28 располагается на четвёртой позиции.

«Даллас» прервал серию из трёх поражений и занимает 12-е место на Западе (25–53).

«Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Лейкерс» — 134:128.

«Миннесота» проиграла третий матч подряд и занимает шестую строчку в Западной конференции (46–32).

Лидером по результативности стал защитник «Хорнетс» Ламело Болл — 35 очков.

«Шарлотт» в гостях обыграл «Миннесоту» со счётом 122:108.

«Орландо» с показателем 42–36 идёт девятым на Востоке.

«Нью-Орлеан» уступил в восьмой игре кряду и занимает 13-е место на Западе (25–54).

Самым результативным игроком стал форвард «Пеликанс» Саддик Бей , записавший на свой счёт 32 очка.

«Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей и лидирует в Западной конференции с балансом 62–16.

«Оклахома» уверенно разобралась с «Ютой» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА — 146:111.

