«Оклахома» уверенно разобралась с «Ютой» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА — 146:111.

Лучшим снайпером встречи стал форвард «Джаз» Байс Сенсабо, набравший 34 очка.

«Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей и лидирует в Западной конференции с балансом 62–16.

«Юта» с результатом 21–58 замыкает таблицу Запада, потерпев девятое поражение подряд.

«Орландо» на выезде оказался сильнее «Нью-Орлеана» — 112:108.

Самым результативным игроком стал форвард «Пеликанс» Саддик Бей, записавший на свой счёт 32 очка.

«Нью-Орлеан» уступил в восьмой игре кряду и занимает 13-е место на Западе (25–54).

«Орландо» с показателем 42–36 идёт девятым на Востоке.

«Шарлотт» в гостях обыграл «Миннесоту» со счётом 122:108.

Лидером по результативности стал защитник «Хорнетс» Ламело Болл — 35 очков.

«Миннесота» проиграла третий матч подряд и занимает шестую строчку в Западной конференции (46–32).

«Шарлотт» (43–36) идёт восьмым и одержал четвёртую победу подряд.

«Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Лейкерс» — 134:128.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Купер Флэгг, набравший 45 очков.

«Даллас» прервал серию из трёх поражений и занимает 12-е место на Западе (25–53).

«Лейкерс» с результатом 50–28 располагается на четвёртой позиции.

«Хьюстон» в напряжённой концовке вырвал победу у «Голден Стэйт» — 117:116.

Лучшим игроком матча стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант, набравший 31 очко.

«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд и идёт десятым на Западе (36–42).

«Хьюстон» (49–29) занимает пятое место и продлил свою победную серию до шести матчей.

Результаты матчей игрового дня НБА 6 апреля:

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 115:101

«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:115

«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 110:120

«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:108

«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 146:111

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:112

«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:122

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:128

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:138

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 116:117