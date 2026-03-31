Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер подчеркнул, что не собирается активно продвигать свою кандидатуру на звание самого ценного игрока НБА.

«Нет, все в порядке. Спасибо за вопрос. Пусть моя игра говорит за меня», — ответил Гилджес-Александер Basket News после победы над «Детройт Пистонс» с результатом 114:110, в которой он набрал 47 очков.

Несмотря на то что в последних прогнозах Гилджес-Александер уступил первую строчку Виктору Вембаньяме, команда продолжает лидировать в Западной конференции с результатом 58-16. В среднем за игру канадец набирает 31,5 очка.