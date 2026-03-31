«Чикаго Буллз» расторг контракт с защитником Джейденом Айви из-за его поведения, которое наносит вред команде. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

В последние недели 24-летний спортсмен делился в соцсетях видео, где высказывался о личной жизни и религиозных взглядах, критикуя НБА. Например, в одном из утренних роликов Айви осудил лигу за празднование Прайд-месяца и назвал это «празднованием неправедности». Ранее он рассказывал о борьбе с депрессией.

Айви присоединился к «Чикаго» по ходу сезона, перейдя из «Детройт Пистонс». За четыре матча в новой команде он набирал в среднем 11,5 очка, делал 4,8 подбора и четыре передачи, при этом его эффективность в бросках составила 41,7%.