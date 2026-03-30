Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян поделилась впечатлениями от выступления на ОИ-2026 в Италии. Спортсменка в женском одиночном катании заняла шестое место.

«Перед произвольной программой совсем уже в себя ушла и старалась просто в себе быть. Естественно, ты все слышишь, но пытаешься как-то от этого абстрагироваться.

Раньше, наверное, Олимпиада — это и была цель всей жизни спортсмена, но сейчас, когда мы закрыты, четыре года уже сидим, не выступая на международной арене, даже любой этап Гран-при за границей — это уже какая-то цель, мечта. Мы катаемся в России, и у нас Федерация фигурного катания держит все на высочайшем уровне, за что им огромная благодарность. Но все-таки, когда ты выходишь на Олимпиаду, наверное, должны были быть какие-то соревнования, кроме отборочного турнира, где мы могли прочувствовать всю эту атмосферу и поверить, что Олимпиада — это то самое, к чему ты стремился. А таких ощущений не было. Как будто просто вышел — и ты не понимаешь: ну вот, как, что, где», — сказала Петросян в новом выпуске «ALEKÓ In My Bag».