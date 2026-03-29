Подошла к концу мужская лыжная гонка с раздельного старта на 10 км коньковым ходом в рамках финала Кубка России в Увате.

Александр Большунов
globallookpress.com

Первое место в ней занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с результатом 22:30,7.

На 5,6 секунды от него отстал Савелий Коростелёв, завоевавший серебряную медаль.

Третьим стал Сергей Ардашев с отставанием в 33,3 секунды.

Лыжные гонки.  Кубок России — 2025/2026.  Апатиты.  Разделка, 10 км, свободный ход.  Мужчины:

1.  Александр Большунов (Республика Татарстан) — 22.30,7.
2.  Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +5,6.
3.  Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +33,3.
4.  Денис Спицов (Тюменская область) +34,4.
5.  Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) +35,4.
6.  Егор Митрошин (ХМАО — Югра) +40,3.
7.  Андрей Кузнецов (ХМАО — Югра) +41,8.
8.  Дмитрий Жуль (Красноярский край) +45,5.