Завершился женский марафон на 30 км по биатлону в рамках чемпионата России в Увате.
Его победительницей стала Анастасия Халили, пробежавшая дистанцию за 1:32:06,4 и сделавшая 8 промахов на 8 огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Томшина с отставанием в 12,2 секунды и 5 промахами.
Замкнула тройку призёров Виктория Сливко (+18,3 с; 3 промаха).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Уват. Марафон, 30 км. Женщины:
1. Анастасия Халили (Московская область) — 1:32.06,4 (8 промахов).
2. Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +12,2 (5).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +18,3 (3).
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +42,8 (3).
5. Юлия Коваленко (Красноярский край) +1.11,9 (5).
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.15,5 (9).
7. Инна Терещенко (Свердловская область) +1.28,8 (7).
8. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) +2.03,3 (6).