Завершился женский марафон на 30 км по биатлону в рамках чемпионата России в Увате.

Его победительницей стала Анастасия Халили, пробежавшая дистанцию за 1:32:06,4 и сделавшая 8 промахов на 8 огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Томшина с отставанием в 12,2 секунды и 5 промахами.

Замкнула тройку призёров Виктория Сливко (+18,3 с; 3 промаха).

Биатлон.  Чемпионат России — 2026.  Уват.  Марафон, 30 км.  Женщины:

1.  Анастасия Халили (Московская область) — 1:32.06,4 (8 промахов).
2.  Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +12,2 (5).
3.  Виктория Сливко (Тюменская область) +18,3 (3).
4.  Анастасия Шевченко (Свердловская область) +42,8 (3).
5.  Юлия Коваленко (Красноярский край) +1.11,9 (5).
6.  Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.15,5 (9).
7.  Инна Терещенко (Свердловская область) +1.28,8 (7).
8.  Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) +2.03,3 (6).