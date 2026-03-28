Алина Румянцева и Захар Трофимов из России завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в технической программе микст-дуэтов, который проходит в Париже.

Пара набрала 231,9159 балла и заняла первое место. Серебро досталось Ясмине Исламовой и Алдияру Рамазанову из Казахстана с результатом 211,1267 балла. Третье место заняли Эмили Минанте и Густаво Санчес из Колумбии, набрав 207,9975 балла.

Российские и белорусские спортсмены участвуют в турнире в статусе нейтральных атлетов. Соревнования завершатся 29 марта.